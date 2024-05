Iran zamierza korzystać z infrastruktury morskiej Kuby, aby "zaspokoić popyt państw południowoamerykańskich" w zakresie handlu morskiego i transportu - podały w środę media w obu krajach. Kubański portal 14ymedio przypomniał, że w ostatnich miesiącach dochodziło do częstych spotkań przedstawicieli władz Iranu i Kuby, a strony zobowiązały się do współpracy w "ramach gospodarki oporu służącej zwalczaniu imperializmu USA".

Jak ustalił kubański portal 14ymedio, Iran zamierza korzystać z infrastruktury morskiej Kuby, aby "zaspokoić popyt państw południowoamerykańskich" w zakresie handlu morskiego i transportu. Ponadto inwestycje w kubańskie porty mają służyć Teheranowi do "umocnienia związków z zaprzyjaźnionymi krajami”, w szczególności z Wenezuelą. Portal ustalił, że w ostatnim czasie Iran przekazał Kubie trzy statki.

Częste spotkania władz Iranu i Kuby

14ymedio przypomniał, że w ostatnich miesiącach dochodziło do częstych spotkań przedstawicieli władz Iranu i Kuby, m.in. w grudniu prezydent Kuby Miguel Diaz-Canel udał się do Teheranu, gdzie strony zobowiązały się do współpracy w "ramach gospodarki oporu służącej zwalczaniu imperializmu USA".