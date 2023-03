Indyjska armia obawia się o dostawy z Rosji

Indyjska armia poinformowała, że ze względu na prowadzoną w Ukrainie wojnę Rosja nie jest w stanie dostarczyć obiecanego sprzętu wojskowego. W tym roku do Indii miała trafić "duża dostawa", która jednak nie zostanie zrealizowana.

Rosja , a wcześniej Związek Radziecki, to największy dostawca sprzętu wojskowego do Indii . Z 18,3 mld dolarów, które Delhi wydało na import broni od 2017 roku, na Rosję przypadło 8,5 mld - podaje Stockholm International Peace Research Institute.

Jednak w indyjskiej armii pojawiły się obawy o kolejne dostawy. Rosja mierzy się bowiem z brakami w związku z prowadzoną w Ukrainie wojną. Obawy te zostały wyrażone w oświadczeniu Indyjskich Sił Powietrznych (IAF), które zostało przekazane jednej z komisji w parlamencie. Przedstawiciel IAF powiedział członkom komisji, że "duża dostawa" sprzętu z Rosji, która miała trafić do Indii w tym roku, nie zostanie zrealizowana. Nie sprecyzował dokładnie o jaki sprzęt chodzi. To pierwsze oficjalne potwierdzenie problemów Rosji z dostawami do Indii.