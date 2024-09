Odchodzą od F-16. Część maszyn trafi na Ukrainę

Samoloty, które weszły do służby w 1979 r., są obecnie przestarzałe, co powoduje, że ich konserwacja jest droższa.

Holandia wykorzystywała F-16 w Afganistanie i Iraku

Były pilot F-16 Frans Osinga powiedział portalowi NOS, że F-16 to "wyjątkowy i niezwykle zwrotny samolot". Wcześniej latał na myśliwcu F-5, jednak jego zdaniem porównywać go do F-16, to tak, jak porównywać "Fiata 500 do Ferrari".