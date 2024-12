160 dzieci i nastolatków uwolnionych z fundamentalistycznej żydowskiej sekty

Piątkowy nalot miał miejsce po listopadowej ucieczce czwórki nieletnich, którzy zaalarmowali władze o tym, co dzieje się w sekcie. Jak mówiła reporterom cytowana przez "The New York Times" Nancy Lorena Paiz Garcia, specjalna prokurator ds. handlu ludźmi w Gwatemali, na podstawie ich oświadczeń i dostępnych dowodów mogliśmy ustalić, że ci nieletni rzeczywiście doświadczyli form handlu ludźmi.