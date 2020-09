Kolejna doba walk o Górski Karabach. Baku: kontratak przeciwnika na utracone terytoria

Siły Azerbejdżanu i enklawy Górskiego Karabachu, de facto kontrolowanej przez Armenię, kontynuują walki w spornym rejonie - przekazało we wtorek rano ministerstwo obrony w Baku. To największa od lat eskalacja tego konfliktu. Zaniepokojenie tym, co dzieje się na Kaukazie Południowym wyraził sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres.