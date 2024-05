W Normandii, na północy Francji, trwa pościg za zbiegiem i uzbrojoną bandą, która we wtorek przed południem zaatakowała konwój służb więziennych. W zasadce zginęło dwóch funkcjonariuszy. Kilka dni wcześniej osadzony próbował uciec z więzienia, przecinając kraty celi.

Do ataku na pojazd policyjny doszło przed południem w punkcie poboru opłat na autostradzie A154, gdy osadzony przewożony był między więzieniem a sądem w departamencie Eure w Normandii.

W mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia, na których widać co najmniej dwóch zamaskowanych i uzbrojonych mężczyzn i auto, które czołowo zderzyło się z karetką więzienną, blokując pojazd. Napad przebiegał na oczach kierowców innych samochodów i niektórzy z nich zdołali go sfilmować. W ataku zginęło dwóch funkcjonariuszy, a trzech urzędników służby cywilnej zostało ciężko rannych.

Obława trwa w środę. Władze zmobilizowały około 200 żandarmów, prowadzane są kontrole pojazdów w kluczowych lokalizacjach - donosi BBC. - Wykorzystywane są wszystkie środki, by schwytać tych przestępców - zapewnił francuski minister spraw wewnętrznych Gerald Darmanin.

Kim jest zbieg?

Zbieg to 30-letni Mohamed Amra, zwany "Muchą". Według paryskiej prokuratury i źródeł policyjnych to handlarz narkotykami, działający na północy Francji , ale mający powiązania z gangiem narkotykowym w Marsylii. Jak pisze "Le Monde", Amra nie jest "grubą rybą", raczej "środkowym, niezależnym i oportunistycznym" graczem.

10 maja sąd w Evreux skazał go na 18 miesięcy pozbawienia wolności za włamanie. Mężczyzna jest także podejrzany o porwanie, które zakończyło się śmiercią.

Prokurator Laura Beccuau powiedziała, że Amra nie był "więźniem pod ścisłym nadzorem", jak to bywa w przypadku osadzonych uznanych za bardzo niebezpiecznych. Mimo to transport 30-latka wymagał "eskorty trzeciego poziomu", co oznacza, że konwój zabezpieczało pięciu funkcjonariuszy więziennych - wyjaśnia BBC.