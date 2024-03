Premier Francji Gabriel Attal poinformował, że francuski rząd podniósł stopień zagrożenia terrorystycznego do najwyższego poziomu. Ma to związek z piątkowym zamachem w Krasnogorsku pod Moskwą, w którym zginęło ponad 130 osób.

Polityk odniósł się do tego we wpisie na portalu X. "W związku z wzięciem odpowiedzialności za atak przez Państwo Islamskie i zagrożeniami, przed którymi stoi nasz kraj, zdecydowaliśmy się podnieść stan czujności do najwyższego poziomu" - napisał Gabriel Attal.