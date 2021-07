Rozbił się samolot z 85 osobami na pokładzie. Trwa akcja ratunkowa

Czterosilnikowy wojskowy samolot transportowy C130, należący do filipińskiej armii, rozbił się w sobotę o godzinie 11:30 czasu lokalnego - poinformował dowódca sił zbrojnych Filipin Cirilito Sobejana. Do katastrofy doszło podczas lądowania. Jak donosi stacja CNN, samolot ominął pas startowy lotniska Jolo i rozbił się nieopodal miasta Patikul.

Trwa akcja ratunkowa, w której uczestniczą zarówno wojskowi, jak i cywilni strażacy. Jak przekazał Sobejana, z płonącego wraku udało się uratować do tej pory 40 osób.

Ranni zostali przetransportowani do szpitala wojskowego na wyspie. Na pokładzie znajdowało się 85 ludzi. - Robimy, co w naszej mocy, by uratować pasażerów i członków załogi - powiedział dowódca armii cytowany przez CNN. Generał nie ujawnił, czy są ofiary śmiertelne.