Badała przyczyny śmierci Chaszodżdżiego. Grożono jej

We wtorek ujawnił je brytyjski dziennik "The Guardian". Biuro Wysokiej Komisarz odniosło się do tych informacji w środę.

"Niniejszym potwierdzamy, że szczegóły przedstawione przez dziennik 'The Guardian' a donoszące się do zagrożenia życia Agnes Callamard odpowiadają stanowi faktycznemu" - czytamy w oświadczeniu. W mailu, jaki rzecznik Biura Wysokiej Komisarz ONZ ds. praw człowieka, Rupert Colville skierował do agencji Reutera, zaznaczono, że biuro poinformowało o tym przed rokiem służby ds. spraw bezpieczeństwa ONZ i zainteresowane władze państw. Ostrzeżono też samą Callamard, która stała wówczas na czele śledztwa ONZ w sprawie zabójstwa dziennikarza, do jakiego doszło w konsulacie saudyjskim w Stambule.