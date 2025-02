"Nie mają żadnych kart przetargowych". Trump znów uderza w Zełenskiego

Trump o Zełenskim: był na spotkaniach przez trzy lata i nic nie zostało zrobione

- Patrzyłem na niego, jak negocjował bez kart. Nie ma żadnych kart. I mam tego dość. Po prostu mam tego dość - powiedział Trump w radiu, odnosząc się do żądań Zełenskiego, by został włączony do rozmów mających prowadzić do porozumienia pokojowego, które rozpoczęły się między USA i Rosją w Rijadzie. - On był na spotkaniach przez trzy lata i nic nie zostało zrobione. Więc nie sądzę, by to było bardzo ważne, by był obecny na spotkaniach - powiedział Trump.