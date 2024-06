Część uznała ją za bohaterkę, inni nazwali zdrajczynią. Chinka zmarła w szpitalu

W poniedziałek na przystanku szkolnego autobusu japońskiej szkoły w Suzhou, mieście we wschodnich Chinach, oddalonym o około 100 kilometrów od Szanghaju, doszło do ataku z użyciem noża. Napastnik ranił trzy osoby: dziecko, odbierającą je z przystanku matkę oraz kobietę prowadzącą szkolny autobus. Najpierw agresor pchnął nożem Japonkę i jej dziecko, a następnie poważnie ranił Chinkę Hu Youping, która próbowała go obezwładnić.