Czesi wybierają prezydenta. Drugi dzień głosowania

O godzinie 22 w piątek zamknięto lokale wyborcze w Czechach po pierwszym dniu głosowania w drugiej turze wyborów prezydenckich. Lokale zostaną otwarte w sobotę o godzinie 8, a głosować na kandydatów na prezydenta, byłego przewodniczącego Komitetu Wojskowego NATO Petra Pavla lub byłego premiera Andreja Babisza, będzie można do godz. 14.

Babisz i Pavel zagłosowali w piątek

Były premier Andrej Babisz przyszedł w piątek do lokalu w Pruhonicach na przedmieściach Pragi, gdzie mieszka z żoną Moniką. Dziennikarzom powiedział, że wybory są referendum dotyczącym jego osoby i wyraził nadzieję, że będzie "ogromna" frekwencja.

Do zamieszkanej przez około 300 osób wioski zjechało około 50 dziennikarzy, na głosowanie przyszli też sąsiedzi Pavla. Wójt gminy Lucie Kavanova powiedziała, że ona i inni mieszkańcy traktują możliwego przyszłego prezydenta kraju jak zwyczajnego człowieka. - Wszyscy go znamy. Spaceruje z psem. Jest życzliwy dla wszystkich. Wsparł zbiórkę na nowe organy do kościoła - dodała.