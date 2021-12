Francja wprowadza nowe restrykcje. "Znajdujemy się w piątej fali pandemii"

We Francji do tej pory szczepiono przeciwko koronawirusowi młodzież w wieku 12-17 lat. Szczepienia dzieci w wieku 5-11 lat spoza grup wrażliwych rozpoczęte zostaną po konsultacjach z naukowcami – poinformował Castex. Szczepienia dzieci nie będą obowiązkowe – oświadczył minister zdrowia Olivier Veran, dodając, że 80 dzieci jest obecnie hospitalizowanych we Francji, w tym 15 na oddziałach intensywnej opieki medycznej.