Ceny poszły w górę, zakazali eksportu. "Nie wiem, jak można gotować bez cebuli?"

"Nie wiem, jak można gotować bez cebuli? Nic wtedy nie smakuje, tak jak powinno"

"The Indian Express" przypomina wypowiedź premier Bangladeszu Hasiny Wazed podczas wizyty w Indiach w październiku 2019 roku, gdy podobny kryzys dotknął region. - Zwracam się do Indii z prośbą, by poinformowała nas wcześniej, przed podjęciem takiej decyzji. W końcu jesteśmy sąsiadami - premier wypominała gospodarzom. Cena warzywa wzrosła wtedy 7,5 raza niemal do 300 taka (13 zł) za kg. Obecnie kosztuje 120 taka (5,2 zł) za kg.