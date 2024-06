58-letni Ewelin Banew, ścigany w całej Europie, w poniedziałek rano pojawił się dobrowolnie przed bramą centralnego więzienia w Sofii, by oddać się w ręce policji. Towarzyszył mu adwokat. Po sprawdzeniu tożsamości umieszczono go w celi, gdzie zaczął odbywać 6-letni wyrok.

Banew jest jedną z czołowych postaci bułgarskiego świata przestępczego. W 2013 r. sąd w Mediolanie skazał go na 20 lat więzienia za przemyt setek ton kokainy. Gang, do którego należał, miał ścisłe powiązania z kolumbijskimi producentami kokainy.

Władze Włoch przekazały Banewa Bułgarii , gdzie również toczyło się przeciw niemu postępowanie. W 2017 r. rumuński sąd zaocznie skazał go na 10 lat pozbawienia wolności za przemyt 55 kg kokainy.

Banew skazany na więzienie

Proces w Bułgarii toczył się 12 lat, a większość tego czasu Banew spędził w areszcie domowym. W 2018 r. skazano go na sześć lat więzienia. Kiedy jednak miał odsiedzieć wyrok, okazało się, że nie ma go w kraju, chociaż miał zakaz opuszczania Bułgarii. Od tego czasu był poszukiwany, w tym przez Interpol.

W 2021 r. Banewa znaleziono na Ukrainie z fałszywymi dokumentami. Miał tam laboratorium do nielegalnej produkcji narkotyków. Gdy ustalono jego tożsamość, a Bułgaria podjęła starania o ekstradycję, zniknął.

Dyrektor krajowej służby policyjnej Atanas Iłkow powiedział w poniedziałek, że MSW nie wie, jak Banew przedostał się do Bułgarii. Przypomniał, że w ostatnich latach jego obrońcy kilkakrotnie zwracali się do władz bułgarskich, by połączyć jego trzy wyroki i otrzymać zezwolenie na ich odbywanie w Bułgarii. Apelacje jednak były odrzucane.