Jak podała w środę brazylijska policja, kobieta - zidentyfikowana jako Erika Vieira Nunes - dzień wcześniej przywiozła zwłoki Paulo Roberto Bragi do banku na przedmieściach Rio de Janeiro mówiąc kasjerowi, że mężczyzna na wózku chce pożyczki w wysokości 17 tysięcy reali brazylijskich (równowartość ok. 13 tys. zł - red.). Rozmowę zarejestrowała kamera monitoringu. - Wujku, słuchasz? Musisz podpisać - miała powiedzieć kobieta, po czym zasugerowała, że podpisze za niego. - On nic nie mówi, taki po prostu jest - stwierdziła. - Jeśli źle się czujesz, zabiorę cię do szpitala - miała też dodać.