"Już ponad pół miliona osób zostało zamordowanych przez ten rząd w wyniku zwodniczej polityki"

Protesty w Brazylii

Opozycja i byli sojusznicy wnioskują o impeachment

Mimo powagi zarzutów wobec prezydenta opozycja nie ma szans na względnie szybkie odsunięcie Bolsonaro od władzy. To, że jej wniosek zyskał poparcie wielu ugrupowań politycznych, które do niedawna zaliczano do stronników prezydenta, niewiele zmienia, choć zmiany nastawienia do Bolsonaro nie sposób ignorować.