Do politycznych przeciwników dołączyli dawni wyborcy. "Precz z Bolsonaro"

Tłumy na ulicach brazylijskich miast po raz kolejny domagały się w weekend postawienia w stan oskarżenia (impeachment) prezydenta Jaira Bolsonaro w związku z jego bagatelizującym podejściem do pandemii COVID-19. W Brazylii pochłonęła już ponad 217 tysięcy ofiar. Sposób walki głowy państwa z koronawirusem skrytykował wiceprezydent Hamilton Mourao.

Politolog Thomaz Favaro wskazał, że w obecnym układzie sił w parlamencie szanse postawienia prezydenta w stan oskarżenia są niewielkie. Może się to jednak zmienić, jeżeli sojusznicy Bolsonaro przegrają wybory do kierownictwa izby niższej, które mają odbyć się 2 lutego.

"Po cóż mielibyśmy sięgać po impeachment?"

Mourao skrytykował jednak wezwania uczestników antyprezydenckich demonstracji ulicznych w różnych miastach kraju do wszczęcia procedury impeachmentu szefa państwa. "Po cóż mielibyśmy sięgać po impeachment? W przyszłym roku będą wybory i jeśli rząd się nie sprawdzi, on nie zostanie wybrany, jeśli będzie kandydował" - powiedział Mourao. Wiceprezydent wyraził zarazem zaufanie do istniejących w Brazylii mechanizmów demokratycznych, które zadziałają, jeśli prezydent zawiedzie.