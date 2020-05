Zmarł najstarszy mężczyzna świata. Bob Weighton miał 112 lat

Bob Weighton został najstarszym mężczyzną świata 23 lutego, po śmierci Japończyka Chitetsu Watanabe. - Nie jestem z tego powodu zadowolony, gdyż to oznacza, że ktoś musiał umrzeć - powiedział wtedy.

Mężczyzna zmarł 28 maja na nowotwór trzustki, o jego śmierci poinformowała rodzina. - Z wielkim smutkiem rodzina Weigthon zawiadamia o śmierci ukochanego Boba Weightona. (…) Był on wzorem do naśladowania dla wszystkich, żył interesując się i angażując w życie innych ludzi na całym świecie. (…) Miał wielu przyjaciół, do samej śmierci czytał i rozmawiał o polityce, teologii, ekologii i wielu innych tematach - napisali bliscy zmarłego.