Radio Swaboda publikuje fragment listu Andrzeja Poczobuta. Zapowiedział, że nie będzie prosić o ułaskawienie

Andrzej Poczobut napisał w liście, że nie będzie się ubiegać o ułaskawienie, nawet pod presją władz – ujawnia Radio Swaboda. Dziennikarz i aktywista Związku Polaków na Białorusi od marca przebywa w areszcie w związku z zarzutami "podżegania do nienawiści".

Radio Swaboda opublikowało fragment listu, który dziennikarz i aktywista Związku Polaków na Białorusi Andrzej Poczobut napisał do jednego z czytelników. "Nie będę prosić o ułaskawienie, nawet pod presją" – zapewnił. "W takich sprawach jak moja podobne zachowanie byłoby niemoralne i niegodne pamięci bohaterów AK" - dodał.

Jak wskazał, jest dla niego zrozumiałe, "że czeka go długotrwały pobyt w więzieniach i łagrach". W liście, jak podano, Andrzej Poczobut określa swoją sytuację jako "więzienną stabilność", pisze, że czyta książki i przygotowuje się do procesu, którego data nie jest znana.

Aresztowani członkowie Związku Polaków na Białorusi

Władze wszczęły przeciwko polskim aktywistom sprawę karną o "podżeganie do nienawiści", grozi im do 12 lat więzienia. Trzy działaczki – Irena Biernacka, Maria Tiszkowska i Anna Paniszewa - również oskarżone z tego samego artykułu, zostały w maju wypuszczone z aresztu, ale zmuszono je do opuszczenia Białorusi. Przebywają w Polsce.