Komitet Śledczy Białorusi: nie żyje polski dezerter Emil Czeczko

Emil Czeczko Photo by Stringer/Anadolu Agency via Getty Images)

Zdezerterował i przeszedł na stronę białoruską

Emil Czeczko to polski żołnierz, który w grudniu ubiegłego roku zdezerterował na Białoruś . Według informacji strony białoruskiej został on zatrzymany pod Tuszemlą na Grodzieńszczyźnie, a następnie poprosił o azyl polityczny na Białorusi.

Wykorzystany w operacji informacyjnej

Jak przekazały polskie władze, Czeczko został po ucieczce na Białoruś wykorzystany w operacji informacyjnej prowadzonej przeciwko naszemu krajowi. W swoich wystąpieniach dezerter twierdził między innymi, że podczas służby na granicy był przez funkcjonariuszy Straży Granicznej "zmuszany do zabijania ludzi".

- Emil Czeczko na własne życzenie stał się zakładnikiem swojej decyzji o ucieczce na Białoruś. Należy przypuszczać, że jest pod stałą kontrolą służb białoruskich - mówił w lutym tego roku rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn, dodając, że mężczyzna został wykorzystany do legitymizowania i promowania absurdalnych insynuacji pod adresem Polski.

W Polsce Emil Czeczko został oskarżony o dezercję. Według Ministerstwa Obrony Narodowej wcześniej miał on problemy z prawem.

Kryzys migracyjny na granicy

Od wiosny do jesieni ubiegłego roku na granicach Białorusi z UE doszło do zaostrzenia kryzysu migracyjnego – tysiące migrantów, między innymi z krajów Bliskiego Wschodu, przylatywały na Białoruś, by następnie podejmować próby nielegalnego przekraczania granic z Polską, Litwą i Łotwą. Zachód oskarżył Białoruś o sztuczne tworzenie kryzysu w odwecie za sankcje nałożone na Mińsk. Władze Białorusi odrzucały te oskarżenia.