Armin Laschet - kim jest kandydat CDU na kanclerza. Wyniki wyborów w Niemczech

Armin Laschet jest przewodniczącym CDU i kandydatem na kanclerza Niemiec. Po ogłoszeniu wyników exit poll ma szanse - podobnie jak kandydat SPD Olaf Scholz - zostać kolejnym kancelarzem Niemiec. Jeśli Bundestag poprze jego kandydaturę, to zastąpi Angelę Merkel na stanowisku kanclerza naszego zachodniego sąsiada. Kim jest Armin Laschet?

Pełne sondażowe wyniki exit poll ogłoszone o godzinie 18 dają SPD i CDU/CSU po około 25 proc. głosów. Niemcy w niedzielnych wyborach do Bundestagu oddawali głosy w około 60 tysiącach lokali wyborczych. Wybory trwały od godziny 8 do 18.

W działalność polityczną w CDU Armin Laschet zaangażował się już w 1979 roku, kiedy był jeszcze nastolatkiem. W 1991 roku został wiceprezesem partii w Akwizgranie. W latach 1994-1998 zasiadał w Bundestagu. Później, od 1999 do 2005 roku był europosłem.

Zrezygnował z posady w Brukseli na rzecz stanowiska ministra do spraw pokoleń, rodziny, kobiet i integracji w rządzie kraju związkowego Nadrenia Północna-Westfalia. Funkcję tę pełnił przez pięć lat, po czym zdobył mandat do parlamentu tego landu. Piął się po kolejnych szczeblach, w 2017 roku został premierem Nadrenii Północnej-Westfalii.

"60-latek bardziej tchnie tradycją Helmuta Kohla"

"Gdyby istniała agencja, w której można zamawiać kandydatów na kanclerza, Unia CDU/CSU zapewne tak sformułowałaby swoje zamówienie: po wschodnioniemieckiej kobiecie może to być zachodnioniemiecki mężczyzna. Liberalny, kosmopolityczny kolega partyjny, dla którego chrześcijańskie korzenie jego partii są czymś więcej niż tylko literą w nazwie, który jednocześnie ma twardą rękę w kwestii bezpieczeństwa wewnętrznego, który bierze pod uwagę wymogi polityki klimatycznej, jak również te dotyczące gospodarki. Pożądane byłoby doświadczenie w polityce zagranicznej, a warunkiem koniecznym byłoby mocne osadzenie na scenie europejskiej. Powinien mieć doświadczenie w rządzeniu". Zdaniem gazety "wszystko to pasuje do Lascheta".