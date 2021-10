Angela Merkel z pożegnalną wizytą u Franciszka

To ostatnia wizyta Angeli Merkel jako szefowej niemieckiego rządu w Watykanie. Po jej zakończeniu kanclerz relacjonowała dziennikarzom, że rozmawiała z Franciszkiem o wyzwaniach politycznych, w tym tych stojących przed Unią Europejską. Przypomniała, że papież niedawno odwiedził Europę Środkową, co było nawiązaniem do jego wrześniowej podróży do Budapesztu i na Słowację.