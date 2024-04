Prezydent Duda o spotkaniu z Trumpem

Prezydent Andrzej Duda nie wykluczył we wtorek przed wylotem do USA, że spotka się towarzysko z byłym prezydentem USA. - Jeżeli będzie taka możliwość - bo to zależy też od kalendarza - spotkam się także towarzysko z prezydentem Donaldem Trumpem. Wstępne takie ustalenie w Nowym Jorku rzeczywiście było, ale to wszystko zależy od możliwości, jakie będą w danym momencie - powiedział. Podczas podróży do USA i Kanady Duda spotka się m.in. z sekretarzem generalnym ONZ Antonio Guterresem oraz z premierem Kanady Justinem Trudeau.