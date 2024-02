Aktorka zamieściła w internecie informację o swojej śmierci

Akcja aktorki powszechnie krytykowana

- Co było moją motywacją? Zszokowanie wszystkich i pogłębiona rozmowa na temat, o którym nie dyskutuje się wystarczająco - przyznała Pandey w kolejnym wideo. - Tak, sfingowałam swoją śmierć. To ekstremalne, wiem. Ale nagle wszyscy mówimy o raku szyjki macicy, nieprawdaż? - stwierdziła. - Jestem dumna z tego, co informacja o moim zgonie pozwoliła osiągnąć - dodała. Działania 32-latki spotkały się z powszechną krytyką.

"Cieszę się, że Pandey żyje, ale za tę akcję powinna zostać aresztowana", "można było zrobić to lepiej niż podkreślając temat tak drażliwy dla wielu pacjentów z rakiem", "zupełny brak szacunku dla osób, które naprawdę straciły swoich bliskich z powodu raka", "najbardziej absurdalny sposób promocji czegokolwiek", "wykorzystywanie tak poważnego tematu, jak rak szyjki macicy, dla taniego rozgłosu jest absolutnie haniebne" - oceniają internauci w zamieszczonych pod wpisami Pandey komentarzach. Choć wśród głosów krytyki pojawiło się tam kilka wyrazów aprobaty dla 32-latki, były one nieliczne.

Rak szyjki macicy

Zgodnie z szacunkami WHO rak szyjki macicy to czwarty najczęściej występujący u kobiet nowotwór. Jak podkreśla Światowa Organizacja Zdrowia, tylko w 2020 roku zdiagnozowano go u ponad 600 tysięcy kobiet na całym świecie. W Polsce każdego roku wykrywa się go u średnio trzech tysięcy kobiet. Z jego powodu rocznie umiera nawet 1700 Polek - informuje Ministerstwo Zdrowia.