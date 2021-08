Z obawy przed talibami burmistrz afgańskiego miasta musiała uciekać z kraju. Znalazła schronienie w Niemczech

W oczekiwaniu na śmierć

Ucieczka

Z pomocą ambasadora Turcji w Kabulu udało jej się wsiąść na pokład samolotu lecącego do Stambułu. - Kiedy straciłam tatę, myślałam, że już nigdy nie poczuję takiego bólu. Ale kiedy wsiadłam do samolotu, którym miałam za chwilę opuścić swój kraj, to było bardziej bolesne niż utrata ojca - wyznała Ghafari. Jak dodała, upadek Kabulu był "najgorszym momentem jej życia". - Nigdy nie pozbędę się bólu, jaki czuję w swoim sercu. Nigdy nie planowałam opuszczać mojego kraju - podkreśliła w rozmowie z BBC. Przyznała jednak, że należy do szczęśliwców, gdyż sytuacja na stołecznym lotnisku z dnia na dzień stawała się coraz bardziej niebezpieczna.