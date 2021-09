Talibowie otwierają szkoły średnie. Tylko dla chłopców

Talibowie ponownie otworzyli szkoły średnie, które pozostawały zamknięte od czasu ich ofensywy na Kabul. Nakaz powrotu do nauki wystosowali jednak wyłącznie do chłopców. Wezwanie do pracy otrzymali również nauczyciele - jedynie płci męskiej. W oświadczeniu nie wspomniano o kobietach i dziewczętach, co sugeruje, że w nowym afgańskim systemie edukacyjnym nie ma dla nich miejsca - pisze w sobotę BBC.

"Wszyscy nauczyciele i uczniowie płci męskiej powinni uczęszczać do ich instytucji edukacyjnych" - przekazało afgańskie ministerstwo edukacji w wydanym w piątek oświadczeniu. Od czasu przejęcia władzy przez talibów w Afganistanie większość szkół w stolicy kraju pozostawała zamknięta. Szkoły średnie przeznaczone są dla uczniów pomiędzy 13. a 18. rokiem życia. W większości z nich panuje segregacja płciowa, co może ułatwić talibom zamknięcie placówek dla dziewcząt.

W sobotę część dziewczynek wznowiła zajęcia w szkołach podstawowych. Ich starsze koleżanki wciąż czekają na swoją kolej.

Talibowie i prawa kobiet

Kiedy 15 sierpnia talibowie zajęli Kabul - co w praktyce oznaczało przejęcie kontroli nad prawie całym Afganistanem - obiecywali, że będą szanowali prawa kobiet "zgodnie z szariatem". Zapewniali, że będą mogły wrócić do pracy, szkół oraz pełnić wysokie funkcje w administracji państwowej. Pomimo to do nowego rządu nie powołano ani jednej kobiety. Wykluczenie dziewcząt w wezwaniu nastolatków do powrotu do szkół wydaje się kolejnym dowodem na to, że talibowie będą rządzili w takim sam sposób jak 20 lat temu - zauważa BBC.

Rzecznik talibów Zabihullah Mudżahid powiedział w sobotę lokalnej agencji prasowej Bakhtar, że trwają przygotowania do ponownego otwarcia również żeńskich szkół średnich. Nie podał jednak dokładnej daty - zauważa agencja Reutera. Mimo zapewnień talibów, wiele młodych Afganek i nauczycielek obawia się o swój dalszy los.

W Afganistanie ograniczane są prawa kobiet STRINGER/PAP/EPA

Mroczna przyszłość

- Tak bardzo boję się o swoją przyszłość - mówi w rozmowie z BBC dziewczynka, która chce zostać prawniczką. - Przyszłość wydaje się mroczna. Każdego dnia się budzę i pytam siebie, czemu w ogóle żyję? Czy powinnam zostać w domu i czekać, aż ktoś zapuka do drzwi i poprosi mnie o rękę? Czy to jest celem bycia kobietą? - zastanawia się.

Ojciec nastolatki popiera jej obawy i dodaje, że nie chce, żeby "stała się jego matką". - Była analfabetką i mój ojciec znęcał się nad nią z tego powodu i wyzywał od idiotek - opowiada.

- Chciałam zostać lekarką, teraz to marzenie zniknęło. Nie sądzę, by pozwolili nam wrócić do szkoły. Nawet, jeżeli otworzą liceum dla dziewcząt, oni nie chcą, by kobiety się edukowały - powiedziała BBC inna 16-letnia Afganka.

Talibowie otwierają szkoły, ale tylko dla chłopców Getty Images

Porażka edukacji

Na początku tygodnia talibowie ogłosili, że kobiety będą mogły studiować, ale nie razem z mężczyznami, i że będą musiały ubierać się w określony sposób. BBC przytoczyło pogłoski, że dziewczęta zostaną wykluczone, ponieważ uniwersytety nie mają wystarczających środków na zapewnienie osobnych klas.

Odkąd Amerykanie pokonali talibów, w ciągu 20 lat system edukacji w Afganistanie znacząco się poprawił. Spadł odsetek analfabetyzmu - szczególnie wśród kobiet i dziewcząt. Do połowy sierpnia tego roku w szkołach podstawowych uczyło się 2,5 mln dziewczynek.

- To jest porażka dla edukacji afgańskich kobiet i dziewcząt - powiedziała Nororya Nizhat, była rzeczniczka ministerstwa edukacji, komentując obecną sytuację Afganek.

W piątek agencje Reuters i AFP donosiły o tym, że islamscy bojownicy zamknęli ministerstwo ds. kobiet i zastąpili je resortem promowania cnót i zapobiegania występkom. Rzecznicy talibów nie skomentowali sprawy.

Autor:momo//rzw

Źródło: PAP, BBC, Reuters