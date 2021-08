"New York Times": talibowie tropią współpracowników USA, Wielkiej Brytanii i NATO

Amerykański dziennik "New York Times" informuje, powołując się na raport ONZ, że talibowie tropią osoby, które uważają za współpracowników sił USA, Wielkiej Brytanii i NATO. Doniesienia te są sprzeczne z zapewnieniami bojowników o zamiarze prowadzenia pokojowych rządów.

Talibowie poszukują współpracowników sił amerykańskich, brytyjskich i innych państw NATO między innymi wśród tłumów na lotnisku w Kabulu. Grożą, że jeśli nie odnajdą podejrzanych, to aresztują i zabiją członków ich rodzin. Dokument ONZ zawiera informacje, które kłócą się z zapewnieniami bojowników o zamiarze prowadzenia pokojowych rządów w Afganistanie i chęci nawiązania współpracy z ludźmi, uznawanymi przez nich za wrogów.

"New York Times" przypomniał też doniesienia, że talibowie mają listę osób, które zamierzają przesłuchać i ukarać. Co więcej, znają już miejsca, w których mogą przebywać ci ludzie. Już obecnie, według raportu ONZ, bojownicy wchodzą do domów i "grożą śmiercią albo aresztowaniem członków rodzin, jeśli osoby, które mają na celowniku im się nie poddadzą".