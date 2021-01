Zamachowcy zaatakowali w trakcie obiadu. 12 funkcjonariuszy nie żyje

Według członka rady prowincji Herat Sardara Bahaduriego napastnicy zdołali zinfiltrować oddział milicji i zaatakowali w sobotę, gdy jej członkowie jedli obiad. Talibowie poinformowali, że biorą odpowiedzialność za ten zamach. Sprawcy zdołali uciec z miejsca ataku. Rzecznik policji Heratu Jusaf Ahmadi powiedział, że napastnicy zabrali ze sobą broń i amunicję, które należały do ofiar zamachu.

Atak na służby bezpieczeństwa w prowincji Kandahar

Portal afgańskiej telewizji TOLOnews poinformował w sobotę, że tego dnia rano obiekt należący do Narodowej Dyrekcji Bezpieczeństwa (National Directorate of Security - NDS) został zaatakowany przez grupę uzbrojonych mężczyzn.

Chociaż oficer powiedział, że atak nie spowodował strat wśród służb bezpieczeństwa, to według źródeł portalu ranne zostały dwie osoby.

Wybuch w Kabulu

Również w sobotę rzecznik stołecznej policji Ferdaws Faramarz poinformował, że w Kabulu eksplozja ładunku wybuchowego spowodowała śmierć dwóch policjantów i raniła trzeciego. Agencja AFP podaje, że była to mina przydrożna, natomiast Associated Press - że do samochodu policjantów przyczepiono tak zwaną sticky bomb, czyli ładunek wybuchowy umocowany za pomocą magnesu.