Mówią: "Polacy wiedzą, co dobre, Polacy nie są głupi". O co im chodzi?

Wybory marszałek rozpisze jednak za tydzień, bo dopiero 15 stycznia minie konstytucyjnie wymagane 90 dni od zniesienia stanu nadzwyczajnego, który ogłoszony był 16 października w związku z powodzią. I to w połowie stycznia zacznie się oficjalna kampania wyborcza, a kandydaci i politycy jeszcze bardziej niż w trwającej prekampanii będą zabiegać o nasze głosy, w swoich przekazach naginając język do granic możliwości.

Na co powinniśmy uważać jako wyborcy? Jak czytać te polityczne komunikaty? Czy Karol Nawrocki różni się w retoryce od Rafała Trzaskowskiego? A jeżeli tak, to czym? I jak mamy czytać to, że popierany przez PiS kandydat na prezydenta określany jest mianem "obywatelskiego"? O tym wszystkim rozmawiamy z prof. UAM dr hab. Barbarą Sobczak, językoznawczynią zajmującą się retoryką i pragmatyką językową, autorką książek "Retoryka telewizji", "Wywiad telewizyjny na żywo. Charakterystyka gatunku".