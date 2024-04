Wojna, Austro-Węgry i radykałowie. Słowacy wybierają prezydenta

Słowacy w marcu poszli do urn wyborczych w cieniu protestów przeciwko próbie przejęcia mediów publicznych i zmianom w kodeksie karnym. Chociaż od samego początku nazwiska faworytów wyścigu o prezydenturę były znane, to kampania potrafiła zaskoczyć egzotyką. Pojawił się sojusz z Rosją, straszenie wojną, odrodzeniem Austro-Węgier i słowacki dyktator. Brzmi jak groteska, ale to głosowanie, które może zadecydować o geopolitycznym zakotwiczeniu Bratysławy. Dziś druga tura wyborów prezydenckich.