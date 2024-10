U 36-letniej Weroniki, mieszkanki Leonii w New Jersey, jest inaczej: - Mój mąż czasami myśli, by zagłosować na Trumpa, bo mu się wydaje bardziej decyzyjny, twardy, ale mu nie pozwolę. Ja będę głosować na Kamalę Harris.

Wiesław jest emerytowanym inżynierem z Redondo Beach w Kalifornii. Jak sam podkreśla, Kalifornia to blue state, czyli stan, w którym zwykle wygrywają kandydaci demokratów. - Kwalifikacje zawodowe Kamali Harris mówią same za siebie. Wykształcona, inteligentna, mądra kobieta o wspaniałej osobowości - wylicza Wiesław. - Ona może pokonać Trumpa!

Wiesławowi wtóruje żona Danuta (teraz na emeryturze , wcześniej pracowała w działach HR). Jej rodzina trafiła do Stanów Zjednoczonych po II wojnie światowej. Danuta to kolejne pokolenie wiernych wyborców Partii Demokratycznej. Zagłosuje na Harris, bo niepokoi ją bratanie się Trumpa z Władimirem Putinem , Kim Dzong Unem i Viktorem Orbanem.

Inaczej sprawy widzi Edward, który do USA wyemigrował na początku lat 80., w stanie wojennym. - Stany Zjednoczone to moja macocha, mój ojczym to Ronald Reagan - opowiada Edward, obecnie mieszkaniec New Jersey. - Swego czasu mówiono i pisano, że USA to taki policjant całego świata. Teraz, po czterech latach prezydentury Bidena i Harris, przekonaliśmy się, że gdy nie ma tego silnego policjanta, wybuchają wojny. Nawet jakbym chciał coś pozytywnego powiedzieć o Bidenie albo Harris, to nie mogę.