Ile wart jest zakaz prowadzenia pojazdów? Łukasz Ż. poszedł siedzieć po trzecim wyroku

Jak to możliwe, że osoba, która ma kilka sądowych zakazów prowadzenia pojazdów, wsiada za kółko? Odpowiedzi szukaliśmy między innymi w sześciu wyrokach Łukasza Ż. Do czasu wypadku na Trasie Łazienkowskiej w Warszawie 26-latek pięciokrotnie łamał zakaz prowadzenia pojazdów, ale tylko raz siedział za to w więzieniu. Jeżeli zostanie skazany również za wrześniową tragedię, dostanie dożywotni zakaz. Tylko co z tego?