Sędziowie nie chcą "rycerza Ziobry", piszą do prezydenta Dudy. "Niewyobrażalne"

"Jest (...) niewyobrażalne, by sędzia Mariusz Witkowski z zupełnym brakiem doświadczenia i orzecznictwem obarczonym tak licznymi uchybieniami proceduralnymi mógł kontrolować orzeczenia innych sędziów, których kwalifikacje merytoryczne znacząco przewyższają niskie kompetencje sędziego Witkowskiego" - czytamy w piśmie sędziów Sądu Apelacyjnego w Katowicach skierowanym do prezydenta Andrzeja Dudy, do którego dotarł portal tvn24.pl. Sędziowie nie chcą dopuścić do tego, żeby sędzia Witkowski otrzymał nominację do ich sądu.