Pragmatyczny do kwadratu. Postkomunista i liberał, eurosceptyk i euroentuzjasta w jednym

Chce jechać do Moskwy i przewrotnie pyta: "kto mnie zatrzyma"? Straszy III wojną światową, ale mówi, że jest "za pokojem". Kreśli powojenne scenariusze oraz chce doktryny "czterech stron świata". Do wyborów w 2023 roku szedł z antyukraińską agendą. Jak wygląda polityka Roberta Ficy po roku od powrotu do władzy na Słowacji i co zmieniło się na wschodniej flance NATO oraz na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej?