Seks "na śpiocha" za pół roku w świetle prawa będzie gwałtem? "Nikt nie robi nam tutaj łaski"

O ile wydaje się, że parlament jest za, to niektórzy prawnicy, którzy zajmują się przemocą na tle seksualnym, i aktywiści - niekoniecznie. Ich zdaniem nowy zapis niewiele wniesie, a sądy nadal będą badać to, czy osoba pokrzywdzona dostatecznie się broniła.

Ustawa trafiła do Senatu, we wtorek 9 lipca nowelizacją zajmowała się komisja senacka. Zdecydowała jednak o przełożeniu prac na następne posiedzenie, by mieć czas na wypracowanie dokładnych poprawek". Jest szansa, że głosowanie odbędzie się w przyszłym tygodniu.

Danuta Wawrowska, adwokatka: - W polskim Kodeksie karnym wciąż widnieje zapis definicji zgwałcenia, który ma prawie 100 lat! Zakłada on domniemanie zgody na seks. Prawo to nie stoi po stronie osób pokrzywdzonych. Od początku prowadzonego postępowania zarówno przez prokuraturę, jak i sąd muszą one udowadniać, jak bardzo broniły się przed niechcianym stosunkiem. Jeśli nie krzyczały, nie kopały, były pod wpływem alkoholu czy narkotyków i nie mogły się aktywnie bronić, to nie było zgwałcenia. Sprawa kończyła się umorzeniem dochodzenia lub uniewinnieniem sprawcy - czyli ofiary przestępstwa zgwałcenia miały niewielkie szanse na sprawiedliwość.