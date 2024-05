"System" też jakby się o niego upominał. A może nie zauważył tragedii tej rodziny? ZUS co miesiąc przelewa 800 plus na dziecko. W elektronicznym szkolnym dzienniku rodzice widzą, że syn jest nieklasyfikowany. "Z powodu nieobecności".

Ktoś znów widział chłopaka podobnego do Krzyśka. Rodzice pędzą do wioski położnej gdzieś między Łodzią a Warszawą.

To nie Krzysiek.

Nie ma go już 365 dni, ale ludzie z różnych stron Polski wciąż dzwonią.

Dzwonili też, jak Daniel Dymiński wyłowił ciało. Pytali, jak wygląda ten wyłowiony. Nie wiedział. Wiedział tylko, że to nie jego syn.

Ojciec Krzyśka co weekend wsiada do łódki. Bosakami nakłuwa szuwary przy brzegach, nurkuje z kamerami, które widzą pod wodą nawet napisy na opakowaniach po jogurtach i butelkach wyrzuconych do rzeki.