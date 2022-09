Oblali matematykę, a muszą zdawać język polski. "Promocja maturalna się skończyła"

Do Tadeusza zgłosiła się nauczycielka, która znając jego historię i determinację, postanowiła mu pomóc. - Sumiennie pracowaliśmy i uczyłem się do poprawki, ale moje zaległości były za duże. W sierpniu zabrakło mi jeszcze czterech punktów, żeby zdać - mówi. I od razu podkreśla: - Nie zniechęciłem się, planowałem uczyć się dalej, zdać matematykę w maju przyszłego roku.

"Niesprawiedliwie potraktowana" czuje się też część tegorocznych maturzystów z 4-letnich techników (to ich ostatni uczniowie, których nie objęła reforma Anny Zalewskiej) oraz uczniowie 4-letnich liceów, którzy mają zdawać nowy, już trudniejszy egzamin. Bo oni wszyscy też - choć przez ponad dwa lata uczyli się w pandemii - jakby nigdy nic muszą podejść do egzaminów ustnych.

Czy maturzyści mają obiektywne powody, aby mieć żal do ministra edukacji Przemysława Czarnka? Co dokładnie czeka ich w maju przyszłego roku? I tych, co maturę poprawiają i tych, którzy podchodzić będą do niej po raz pierwszy?