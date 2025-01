Czy Kanał Panamski przejęli Chińczycy? I czy USA mają prawo go "odebrać"?

Donald Trump nasila presję. Otwarcie zapowiada odebranie Panamie Kanału Panamskiego i oskarża jej władze o łamanie umowy oraz dopuszczenie, by kontrolę nad tą strategiczną przeprawą przejęli Chińczycy. "Chiny zarządzają Kanałem Panamskim, a my nie daliśmy go Chinom. Daliśmy go Panamie i odbieramy go z powrotem" - powiedział podczas inauguracji swojej drugiej kadencji na stanowisku prezydenta USA w ostatni poniedziałek, 20 stycznia.