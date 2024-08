Rolnik dziś to przedsiębiorca. Powrót do kultury chłopskiej - jak cosplay

Dr Aleksandra Wojtaszek - bałkanistka, dziennikarka, tłumaczka - pochodzi ze Spiszu, gdzie pańszczyzna była obecna jeszcze w latach 30. XX wieku. - Znajdą się historycy, którzy powiedzą, że żelarka to nie była klasyczna pańszczyzna, bo chłop miał wolność osobistą. Mógł w każdej chwili, jak to się dzisiaj mówi, rzucić papierami. Tylko dokąd niby miał pójść? Przymus nie był prawny, lecz ekonomiczny - opowiada Wojtaszek w rozmowie z tvn24.pl.

Zapomnieliśmy o drugiej stronie medalu

Dr Aleksandra Wojtaszek: Przede wszystkim mojego rodzinnego regionu, czyli Spiszu, który leży na terenie dzisiejszej Polski i Słowacji. To właśnie na Spiszu najdłużej na ziemiach polskich, bo aż do lat 30. XX wieku przetrwała pańszczyzna, zwana u nas żelarką. Właściwie większość osób w mojej wsi miała kontakt z ludźmi pamiętającymi te czasy. Ja pamiętam dobrze pana Jana Janosa, który zmarł w 2007. On chętnie opowiadał o tym, jak pracował przez siedemnaście lat w dobrach Ilony Salamon, pani na niedzickim zamku. Sytuację miał o tyle trudną, że jego ojciec poszedł do wojska i on musiał podjąć się pracy jeszcze jako dziecko. Oczywiście takiej pracy, która była liczona za pół czy jedną trzecią dniówki, bo był jeszcze dzieckiem.