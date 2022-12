Tortury i śmierć dla zwykłego przestępcy? "Polskie sądy zadowoliły się pisemkiem totalitarnego reżimu"

Liu Hongtao ma 42 lata i jest Tajwańczykiem. Ostatnie pięć spędził w celi aresztu śledczego w Białołęce, gdzie czeka na ostateczną decyzję, czy Polska zdecyduje się go przekazać w ramach ekstradycji do Chin. Liu jest ścigany za to, że - jak wykazano w prowadzonym od 2016 roku wspólnie przez chińskich i hiszpańskich prokuratorów śledztwie - był jedną z najważniejszych osób w gigantycznej grupie przestępczej zajmującej się wyłudzeniami pieniędzy.