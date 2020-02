Hołownia: polityka jest od załatwiania spraw, a nie od robienia wojny domowej

Mówił, że podpisy poparcia dla jego kandydatury zbiera w całym kraju kilka tysięcy osób. Oświadczył, że spotkania "door to door" z mieszkańcami to jedyny w jego ocenie skuteczny sposób na kontakt z ludźmi.

- Prezydent jest kimś, kto powinien stać na straży całej wspólnoty, a więc Białostocczyzny i Lubuskiego, i Pomorskiego, i Zachodniopomorskiego, i Opolskiego... I robić absolutnie wszystko, żeby te regiony nie były podzielone, chociaż różne, tylko jak najbardziej zbliżały się do siebie jeśli chodzi o dobry poziom życia, jeśli chodzi o to, jak się w Polsce żyje, jakie relacje między sobą budujemy - tłumaczył.

"Chciałbym skończyć zimną wojnę"

- Przez 30 lat wybudowaliśmy dom, ale coraz trudniej wielu z nas jest w nim mieszkać. Kiedy pytamy Polaków, co najbardziej przeszkadza im w Polsce, to na pierwszym miejscu pojawiają się podziały, konflikty, spór polityczny. To jest chore. Polityka jest od załatwiania spraw, a nie od robienia wojny domowej. Tę zimną wojnę domową bardzo chciałbym skończyć - powiedział Hołownia. Dodał, że w osobie prezydenta w Polsce jest potrzebny "bezpartyjny bezpiecznik", dla którego będzie ważne to, czy dana ustawa jest dobra dla Polaków, a nie jej źródło partyjne.