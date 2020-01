"Oni tego doświadczyli 'na własnej skórze'"

Biskup pomocniczy diecezji bielsko-żywieckiej Piotr Greger podkreślił w homilii, że prawda o tym, co się wydarzyło za drutami niemieckiego obozu Auschwitz-Birkenau, zbudowanego na obrzeżach Oświęcimia, nie powinna w żaden sposób dzielić.

- Ofiara życia tych ludzi, poprzedzona okrutnym męczeństwem, niech się stanie siłą jednoczącą współczesne społeczeństwo, nie tylko żyjące nad Wisłą - apelował. Duchowny podkreślił, że "przekaz o tym nieludzkim świecie adresowany do współczesnego człowieka musi być jasny i jednoznaczny".

- Z poczucia elementarnej sprawiedliwości to się należy przede wszystkim tym, którzy tę gehennę przeżyli. Oni są jedynymi na tym świecie, chociaż nie ma ich już wielu, którzy mają na ten temat najwięcej do powiedzenia. Oni (…) tego nie wyczytali z książek, nie usłyszeli od innych. Oni tego doświadczyli "na własnej skórze" – mówił.

Okulary należące do więźniów obozu | www.auschwitz.org/EPA/PAP

"O historii trzeba nam zawsze i wszystkim mówić jednym głosem"

- Nigdy i nigdzie, a zwłaszcza w ich obecności, nie wolno o tych wydarzeniach kłamać. Tu chodzi bowiem o fakty, które można różnie wyjaśniać czy interpretować, ale z faktami się nie dyskutuje. Fakty są faktami i takimi zawsze pozostaną, czy się to komuś podoba czy nie. W imię jedności międzyludzkiej mówmy o faktach, dystansując się od wszelkich zbędnych komentarzy czy wyjaśnień - głosił. Przekonywał, że "o historii trzeba nam zawsze i wszystkim mówić jednym głosem, zgodnie z zaistniałymi faktami". - Inaczej będziemy doświadczać nikomu niepotrzebnego podziału - wskazywał.

Hierarcha dodał, że "jedność i zgoda, to nie tylko nasza ludzka sprawa, to również wielkie pragnienie kochającego nas bezgranicznie, miłosiernego Boga". - Otwierając się na moc jego łaski, podejmijmy – na miarę swoich możliwości – wysiłek budowania jedności wszędzie tam, gdzie jesteśmy na co dzień obecni – apelował.