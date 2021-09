Koronawirus w Polsce. Nowe przypadki zakażenia i śmierci

Dane ze szpitali. Ile jest zajętych respiratorów? Ile osób wyzdrowiało?

- 6036 łóżek jest przeznaczonych dla pacjentów z COVID-19 (+21 w stosunku do poprzedniego dnia), - z tego 782 łóżka są zajęte przez pacjentów z COVID-19 (+78), - 591 respiratorów jest przeznaczonych dla pacjentów z COVID-19 (+8), - z tego 82 respiratory są obecnie wykorzystywane (+2), - 69 160 osób jest objętych kwarantanną (+8157), - 2 658 613 osób wyzdrowiało (w raporcie z poniedziałku liczba osób, które wyzdrowiały to: 2 658 685).

Minister zdrowia o poziomie zakażeń

- To jest oczywiście bardzo niepokojące, bo to narzuca taką perspektywę, że osiągnięcie tysiąca, czy więcej, zakażeń to już nie jest perspektywa końca września, a to jest perspektywa najbliższych dwóch tygodni, pewnie niecałych. Wiec pod tym względem realnie widzimy przyspieszenie procesu pandemicznego - dodał.