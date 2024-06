Bruksela rozpoczyna unijną procedurę wobec Polski

Procedura nadmiernego deficytu (EDP) uzasadniona

EDP, czyli procedura nadmiernego deficytu

Procedura nadmiernego deficytu (EDP) to mechanizm, który Komisja Europejska może wszcząć, gdy deficyt budżetowy kraju przekroczy 3 proc. PKB lub gdy dług publiczny przekroczy 60 proc. PKB i nie zmniejsza się wystarczająco szybko. Po wszczęciu procedury kraj może być objęty specjalną kontrolą, musi wtedy składać szczegółowe raporty i plany wydatków a oszczędności mają prowadzić do obniżania deficytu o pół punktu procentowego rocznie - opisał Sokołowski.

EDP - dlaczego teraz?

Sytuacja Polski a EDP

MF jest gotowe na EDP

- Nie ma mowy, żeby KE nie otworzyła procedury EDP. Zostanie na pewno otworzona, bo nasz deficyt za zeszły rok przekracza 3 procent. Ja stoję na stanowisku, że my jesteśmy w wyjątkowej sytuacji. (…) Tak naprawdę inwestujemy w obronność całej UE i jeżeli będą nałożone na Polskę rekomendacje w sprawie EDP, a wciąż mam nadzieję, to się nie stanie, to one będą bardzo łagodne - dodał.