Inflacja w Niemczech przyspieszyła. Analitycy podali jeden powód

Inflacja w Niemczech w grudniu 2023 roku wzrosła do 3,7 procent rok do roku z 3,2 procent w listopadzie - wynika ze wstępnych danych Federalnego Urzędu Statystycznego Destatis. W ujęciu miesięcznym ceny poszły w górę o 0,1 procent. Oczekuje się, że średnioroczna inflacja w 2023 roku u naszych zachodnich sąsiadów wyniosła 5,9 procent.

Ostateczne dane Destatis ma opublikować 16 stycznia. Jak wynika z szacunków - według metodologii stosowanej przez niemiecki urząd statystyczny - wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI) w grudniu 2023 roku wyniósł 3,7 proc. Dla porównania w listopadzie było to 3,2 proc. rok do roku, w październiku 3,8 proc., a we wrześniu 4,5 proc.

Do przyspieszenia inflacji w minionym miesiącu przyczynił się wzrost cen energii o 4,5 proc. w porównaniu do sytuacji przed rokiem. Jak czytamy w komunikacie Destatis, powodem był efekt bazy w wyniku "grudniowej pomocy nadzwyczajnej", w ramach której rząd federalny w grudniu 2022 roku wprowadził miesięczną zniżkę dla gospodarstw domowych na gaz i ogrzewanie. To działanie rządu federalnego obniżyło inflację w grudniu 2022 roku, ale doprowadziło do odbicia w grudniu 2023 roku z powodu niskiej bazy.

Z drugiej strony w grudniu br. odnotowano dalsze hamowanie wzrostu cen żywności - do 4,5 proc. rok do roku w porównaniu z 5,5 proc. miesiąc wcześniej.

Inflacja bazowa - po wyłączeniu cen żywności i energii - spadła w minionym miesiącu do 3,5 proc. z 3,8 proc. w listopadzie.

Z kolei zharmonizowany wskaźnik cen konsumpcyjnych (HICP) w grudniu 2023 roku wyniósł 3,8 proc. rok do roku. W listopadzie br. było to 2,3 proc. rok do roku. Zharmonizowane wskaźniki cen konsumpcyjnych obliczane są przez kraje członkowskie według ujednoliconej metodologii Unii Europejskiej.

Inflacja w Niemczech - komentarze

O efekcie niskiej bazy napisali analitycy Banku Pekao. "Inflacja w Niemczech podskoczyła w grudniu (HICP z 2,3 do 3,8 proc. r/r, krajowe CPI z 3,2 do 3,7 proc. r/r) z uwagi na niską bazę w cenach energii, ale opowieść o dezinflacji w strefie euro jest dalej w mocy. W krajach, które już publikowały dane za grudzień inflacja bazowa wciąż spadała" - czytamy we wpisie przedstawicieli tego banku w serwisie X (dawniej Twitter).

Na efekt bazy zwrócił również uwagę Holger Zschaepitz, dziennikarz "Die Welt". Jednocześnie zauważył, że inflacja bazowa jest ponownie poniżej wskaźnika CPI. "Witam z #Niemcy, gdzie inflacja ponownie przyspieszyła, przynajmniej jej główna stopa. Wskaźnik CPI wzrósł do 3,7% w grudniu z 3,2% w listopadzie z powodu efektu bazy. Jednak inflacja bazowa CPI spadła jeszcze bardziej do 3,5% w grudniu z 3,8% w listopadzie. Oznacza to, że inflacja bazowa jest ponownie poniżej inflacji zasadniczej" - napisał dziennikarz.

