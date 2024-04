Kto dostał najwięcej pieniędzy z Funduszu Odbudowy? Polska nadal daleko za podium

- Do Polski wpłynęło 26 miliardów 964 miliony złotych. To jest największy jednorazowy przelew, który wpłynął z Unii Europejskiej do Polski w czasie naszego 20-letniego członkostwa. Jest to płatność z pierwszego wniosku o KPO, który wystosowaliśmy dokładnie 4 miesiące temu 15 grudnia i dzisiaj 15 kwietnia są te środki - ogłosiła w poniedziałek minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz na konferencji prasowej.