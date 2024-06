Rząd liczył na skokowy wzrost. "Niepokojące" informacje

​- Pierwsze, miesięczne dane (dotyczące wykonania budżetu - red.) z tego roku wskazywały na dobre wykonanie budżetu, nie było widać powodów do nowelizacji. W tym momencie również nie widać takich powodów. Natomiast widać, że te ostatnie dane są znacznie gorsze i będziemy dalej patrzeć, szczególnie na wykonanie podatku VAT , na to, co się dzieje w gospodarce i na tej podstawie będziemy mogli powiedzieć, czy wykonanie budżetu jest słabe - powiedział Drop.

Po maju deficyt budżetu państwa wyniósł 53,1 mld zł, wobec 39,9 mld zł w kwietniu. MF w komunikacie dotyczącym wykonania budżetu podało, że dochody podatkowe budżetu państwa wyniosły 236,1 mld zł. Z tego dochody z VAT sięgnęły 122,1 mld zł i były wyższe o ok. 19,5 mld zł (tj. 19 proc.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń – maj 2023 r. "Dochody budżetu państwa z VAT w maju 2024 r. były wyższe niż uzyskane z tego źródła w maju 2023 r. o ok. 21,9 proc." - dodano.

Dochody z VAT

"Prognoza dochodów z VAT w budżecie na 2024 jest nierealna"

"Opublikowane dane za maj potwierdzają, że prognoza dochodów z VAT w budżecie na 2024 jest nierealna. (...) W budżecie może braknąć od 25 do 35 mld zł. Tylko z VAT" - alarmował w mediach społecznościowych. "W okresie styczeń-maj (I-V) dochody z VAT wzrosły o 19 proc. r/r. W I kw. było to 27 proc. r/r, ale w II kw. ta dynamika dotychczas to ok. 8 proc. r/r (średnio IV-V). Aby wykonać prognozę budżetową VAT na 2024 w kolejnych miesiącach (VI-XII) musiałyby rosnąć o 37 proc. r/r. To dwa razy szybciej niż średnio po pięciu miesiącach" - wyjaśniał. Wyliczył, że jeżeli uda się utrzymać dynamikę 19 proc., to w budżecie braknie 25 mld zł. "Ale jeżeli będzie to 10 proc. to braknie ponad 35 mld zł" - podkreślił.