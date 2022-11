Co z pieniędzmi z KPO? "Ta maskarada pewnych czynności jest na użytek wewnętrzny"

Do jesieni powinniśmy wprowadzić pierwsze trzy kamienie milowe, które doprowadzą do tego, że uporządkujemy bałagan w Sądzie Najwyższym. To punkt wyjściowy do tego, by móc złożyć wnioski o pierwsze transze pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy - stwierdził na antenie TVN24 profesor Robert Grzeszczak, Katedra Prawa Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego.

- Jest wszystko jasne i bardzo precyzyjnie napisane, co musimy zrobić i w jakiej kolejności. Co więcej, w jakich okresach. Czyli w tym roku do jesieni powinniśmy wprowadzić pierwsze trzy kamienie milowe - zasady, reformy i zmiany, które doprowadzą do tego, że uporządkujemy bałagan w Sądzie Najwyższym. Od tego się zaczyna - to nie znaczy, że tylko to, ale to jest ten punkt wyjściowy, wstępny do tego, by móc złożyć wnioski o pierwsze transze pieniędzy z KPO - podkreślił Grzeszczak.