Tusk o inflacji: rządowy program 3D: drożyzna, daniny, dług przyspiesza

Jak podał w piątek GUS, inflacja w lipcu 2021 roku w Polsce wyniosła 5,0 proc. licząc rok do roku. W ujęciu miesięcznym ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 0,4 proc. Ostatni raz inflacja na poziomie 5 proc. była w maju 2011 roku. Wyższą niż 5 proc. inflację zanotowano po raz ostatni dwadzieścia lat temu, w sierpniu 2001 roku. Wzrost cen wyniósł wówczas 5,1 proc. rok do roku.

Inflacja w Polsce - Donald Tusk komentuje

Wskazywał wówczas, że okrada się "młode pokolenie z marzenia o lepszej przyszłości". - To państwo czy ta gospodarka, ten pomysł na Polskę, taki jak z drukarki, ja go nazywam 3D: dług, daniny, drożyzna - podał. - Znacie, to stary pomysł. Ten pomysł ma dobrze ponad sto lat na świecie albo więcej: zabrać wszystkim wszystko, po uważaniu dać wybranym grupom, trochę się podzielić, resztę rozkraść. Stara historia - kwitował Tusk.

- Problem polega na tym, że kosztuje to 3D i kto będzie za to płacił? Nie Kaczyński i jego ferajna. Oni wystarczająco dużo zarobią, a zapłacą za to, co oni robią, młodzi ludzie. Bo dług publiczny to jest coś, co będą spłacały moje dzieci, wnuki, wasze dzieci – wyliczał przewodniczący PO.